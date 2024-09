Информационно обслужване се включи в подготовката на Генералния съвет на EURITAS през октомври 2024 г. 

Националният системен интегратор Информационно обслужване се включи активно в подготовката на предстоящия през октомври 2024 г. Генерален съвет на Европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS, който ще се проведе във Финландия.

Позицията и основните приоритети на българската компания бяха представени от Кремена Кънчева – Симеонова, директор „Бизнес развитие“ в Информационно обслужване по време на двудневна среща на съвместната консултативна група, която заседава в Копенхаген, в Агенцията за правителствени ИТ услуги на Дания.

Представители на новите и старите членове на асоциацията начертаха и приоритетните теми, които ще бъдат разгледани на предстоящата през следващата година в Бон Среща на високо равнище на ИКТ доставчиците в Европа. Тя се провежда на всеки две години и събира на едно място заинтересовани страни от национални и регионални правителства, публични доставчици на ИТ услуги, институции на ЕС, представители на академична общност и др. Очаква се сред основните теми на срещата да са имплементацията на изкуствения интелект в услугите на системните интегратори в Европа, дигиталната трансформация на публичните администрации на Стария континент, сътрудничеството с ЕК и Европейския парламент и др.

В европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS членуват 13 организации от десет европейски държави, сред които Дания, Германия, Финландия, Италия, Хърватия, Холандия, Малта, Австрия, Швейцария и България. Информационно обслужване е едва втората компания от Източна Европа, след хърватската APIS IT, която е член на престижната организация, известна в ИТ индустрията в Европа като технологичния Шенген. Целта на асоциацията е да създаде трансевропейска мрежа от обществени доставчици на ИКТ услуги, които да обменят ноу-хау и най-добрите практики в областта на електронното управление, да адаптират стандартите и потенциала за надграждане на IT системите, използвани в публичната администрация. Общият брой на наетите ИТ специалисти в членовете на асоциацията надхвърля 27 000. Заедно компаниите предоставят цифрови обществени услуги за повече от 115 милиона европейски граждани.