„Джаз концерт по Мусоргски“ в Сити Марк Арт Център

Джаз концерт по Мусоргски ще има на 12 май от 18 часа в Арт център „Сити марк“, домакин на събитието.

Изпълнителите са Константин Костов – пиано и аранжименти, Димитър Карамфилов – контрабас, и Христо Йоцов – ударни.

„Стремих се целият цикъл да прозвучи по съвсем друг начин от познатия. Най-трудното бе да го адаптирам към стила ми на свирене, но вярвам, че целта ми да го освежа през моя музикален маниер е постигната. От натрупания опит през годините в сферата на кросоувър музиката съм се научил да го правя с огромен респект към композитора и произведението“, разказва Константин Костов.

„Разбира се, най-важна бе ролята на моите музикални партньори и приятели Христо Йоцов и Димитър Карамфилов, без които концертът нямаше да се реализира. Тези блестящи музиканти и изключителни импровизатори със сериозен поглед върху класиката и джаза допринесоха максимално музиката да придобие търсената специфична естетика, енергия и характер. Искрено се надяваме тази музика да ви забавлява, инспирира, дори провокира„, допълва музикантът.

Константин Костов е роден на 15 февруари 1979 г. Твори в областта на модерния джаз. Завършва Мюнхенската музикална академия при проф. Леонид Чижик. От 2008 г. е преподавател в същата академия. Изявява се на световни сцени и международни фестивали в цяла Европа и Азия. Има четири самостоятелни албума. През 2023 г. видеото към неговата композиция Genesis, с участието на полската джаз певица Анйешка Хекиерт печели първа награда на интернационалния музикален и филмов фестивал Audioshoot. През същата година излиза албумът му M. Mussorgsky – Pictures at an exhibition for Jazz Trio, където си партнира с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.