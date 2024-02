Дженифър Лопес изхарчи $20 млн. за Бен Афлек

Дженифър Лопес похарчи 20 млн. долара, за да разкаже за любовта си с Бен Афлек, пише „Варайъти“. Проектът се състои от три части – албумът This Is MeNow, придружаващ филм This Is MeNow: A Love Story и документален филм The Greatest Love Story Never Told.

Всички тези елементи на проекта са свързани с връзката ѝ с актьора Бен Афлек, за когото тя се омъжи през 2022 г. Албумът This Is MeNow е реплика към албума This Is Me… Then от 2002 г., посветен на тогавашната ѝ връзка с актьора. През 2002 г. те се сгодиха, но така и не стигнаха до олтара, а се разделиха през 2004 г. В съвместно изявление тогава двойката обяви, че отменя сватбата заради прекомерния медиен натиск върху връзката им. Лопес разказва, че когато се стигнало до това да наемат три фалшиви булки за различни локации, за да избегнат папараците, осъзнали, че нещо не е наред.

Почти 20 години по-късно двойката отново се събра, като този път Лопес и Афлек успяха да се оженят. Резултат от връзката им е новият албум на певицата This Is MeNow. Той ще излезе на 16 февруари и ще бъде придружен от филма This Is MeNow: A Love Story, който ще разказва за създаването на песните в него.

Албумът и филмите идват в сянката на коментари за появили се в дигиталното пространство снимки на двойката, на които Афлек изглежда много нещастен и отегчен. По време на наградите „Златен глобус“ певицата беше попитана защо съпругът й изглежда така на общите им снимки, а Лопес лаконично отговори, че актьорът е щастлив с нея.