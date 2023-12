Астрологът Гал Сасон: Юпитер помага за напредъка на България

– Здравейте, мистър Сасон!

– Здравейте! Страхотно е винаги да говоря за вашия вестник!

– „Пътеводител на космическия навигатор за една смутна година“ – защо кръстихте новата си книга така?

– Това е българското название и в него има много смисъл, а пълното име на книгата на английски е: A Cosmic Navigator Guide to Piloting the Once and Future Year – „Наръчник на космическия навигатор за управление из миналото и бъдещата година“. Не случайно тя е оформена като ръководство за пилоти, тъй като всеки зодиакален знак има своята мисия: пренасяне на Плутон от Козирог (миналото) до Водолей (бъдещето).

Идеята зад името на моята книга за 2024 г. – „миналото и бъдещата година“, е, че самите ние можем да помогнем на Плутон да премине от Козирог във Водолей, като всеки от нас на индивидуално равнище помисли какво всъщност е научил през последните 16 години. Кои са най-важните уроци, които усвоихме, и как можем да ги пренесем в бъдещето, докато Плутон се движи във Водолей от 2024 г. до 2044 г.

– Последните три години бяха трудни за света. Ще има ли подобрение и повече спокойствие през 2024 г.?

– 2024 г. не можем да кажем непременно, че ще бъде „бурна“ или „проблемна“ година – това вече е присъда, но трябва да знаем, че наистина зависи и от нас как ще се развие годината. Основният транзит на 2024 г. е Плутон – управителят на смъртта и трансформацията, пазителят на силата, който се придвижва от Козирог, а това представлява миналото – към Водолей, който представлява бъдещето. Последният път, когато Плутон е бил във Водолей, е по време на Френската революция и на Индустриалната революция, както и при подписването на Американската конституция, която е основата на първата истинска демокрация на света. Следователно 2024 г. предлага величествена възможност за преобразуване на демокрацията, за повторното й обвързване с равенството, за реформиране на технологиите и иновациите и да бъде постигнато нещо важно от човечеството, тъй като Водолей също е и знакът на човечеството.

Трябва да помним, че астрологията е бракът между свободната воля и съдбата. Някои неща трябва да се случат и са неизбежни, като това зимата да е студена и лятото да е горещо, но това как ще изберем да се държим на тези кръстопътища зависи само от нас.

– През 2024 г. ще има избори в САЩ, как това ще се отрази на света според вашата прогноза?

– Трудно и може би неетично е да се прогнозират избори, защото гласуването е стълбът на демокрацията и същността на свободната воля. Знаем, че най-много хора в историята на човечеството ще гласуват през 2024 г. – САЩ, Индия, Обединеното кралство, Индонезия – ето само имената на някои от страните. Това е интересно, тъй като казахме, че Плутон (властта) се премества във Водолей (демокрацията). Ако изборите не са манипулирани и фалшифицирани, те са израз на свободна воля, което означава, че индивидуалните избори на хората ще определят резултата. Но все пак е леко обезпокоително, че Плутон ще бъде за последен път в Козирог – знака на традиционната и консервативна енергия, както и на популизма – това ще стане от септември до края на ноември, когато ще се проведат изборите в Съединените щати.

Следователно Плутон (властта) ще бъде отдаден на консервативни енергии по време на изборите и това може да бъде проблематично, защото веднага след това Плутон се премества във Водолей, който е знакът на революциите, демонстрациите и на по-младите хора. Така че през тази 2024 година отново ще има бутане и дърпане между стари и млади, между консервативно и либерално, между затворено и открито.

– А какво друго да очакваме от 2024 година?

– През 2024 г. ще имаме много научни пробиви, както се случи, когато Плутон за първи път дойде към Водолей между март и юни 2023 г. и не случайно точно тогава чатботовете станаха изключително популярни. Например това беше времето, когато Сам Олтман – основателят и главен изпълнителен директор на OpenAI, опита да убеди правителствата по света (които се управляват от Водолей) да регулират изкуствения интелект (който също се управлява от Водолей). Можем да очакваме голям тласък на иновациите в научните технологии, особено при изкуствения интелект, през следващите 20 години, затова наричам тази епоха на Плутон във Водолей (2024 до 2044) епохата на изкуствения интелект и квантовите компютри. И тъй като Водолей е знакът и на извънземните, можем да очакваме реални срещи с пришълци. Ще ме попитате дали ще бъдат добри или лоши? Това зависи от нас. Ако продължаваме да се бием помежду си, тогава те ще бъдат лоши, но ще можем да се обединим, ако бъдем добри едни към други, тогава ще привлечем добрите извънземни.

– Кои са най-важните акценти и периоди за България през следващата година?

– През 2024 г., тъй като традиционно България се счита за Телец с изгряващ Козирог, Юпитер в Телец може да бъде много полезен, особено по отношение на бизнеса, за постигането на добри решения и на добра енергия чрез комуникация, която се появява през април и май. Освен това имаме доста аспекти, които Юпитер формира през тази година, които наистина могат да помогнат на България. Юпитер обича да раздава подаръци и той ще бъде в съвпад с Уран (иновации и технологии) до края на януари. През февруари трябва да има добри новини за България, защото Юпитер за България е в съвпад със Слънцето, което отново е много полезно, освен това през май Юпитер докосва Меркурий, което пак, както вече казах, е добро за бизнеса и комуникациите, за работа в мрежа, за маркетинга и продажбите въобще.

Това е чудесно за българските компании и за българите като цяло. През август Юпитер е в съвпад с Венера, което е свързано с отношенията, дипломацията, изкуството, както и с парите и талантите. Юпитер също ще благослови българския Плутон – което означава както властта, така и инвестициите. Това отново е много добър показател, че нещата могат да вървят много по-гладко за българите и същата енергия ще бъде силна отново в края на ноември, така че тя ще покрие почти цялата останала част от годината.

– Кои планети ще имат най-силно влияние върху България, а и върху цялото човечество през 2024 г.?

– За България Сатурн все още е в Дома на парите и таланта, което започна през февруари 2023 г. и ще продължи през следващата година и половина. А това означава, че докато има финансова експанзия, може да има и някои особени финансови трудности, подобни на това, което се е случвало между 1993-1995 г. Така че трябва да бъдем пестеливи и особено внимателни към инфлацията. Тъй като Сатурн в Риби може да създаде проблеми с корупция и загуба на пари, всички трябва да бъдем внимателни през следващите две години.

– 2024-та по китайския календар е годината на Дървения зелен дракон, трябва ли да се страхуваме от това?

– Годината на дракона ще започне на 10 февруари 2024 г. и ще завърши на 28 януари 2025 г. Драконите са мистични създания и не е задължително да са добри или лоши. В Далечния изток драконите всъщност нямат крила и се смятат за създания на мъдростта, представляващи изобилие, сила, богатство. Там вярват, че драконите могат да контролират климата, а това е нещо, от което определено се нуждаем. В европейския фолклор драконите са двойствени по природа. Те могат да бъдат добронамерени или лоши, могат да бъдат врагове, бълващи огън, или могат да бъдат мъдри учители, които помагат на героя да преодолее страховете си.

В западната астрология 2024 г. се ръководи от Главата на Дракона в огнения знак Овен, което означава, че до януари 2025 г. всички ние трябва да се съсредоточим върху определянето на нашата идентичност. Едно от упражненията, които препоръчвам, е да се запитате кои са вашите любими неща, както е в песента от мюзикъла Sound of Music – „Звукът на музиката“: These Are a Few of my Favorite Things – „Това са няколко от любимите ми неща“. Попитайте сами себе си: кой е любимият ми цвят? А любимата храна? Любим човек? Любим филм? Защото тези неща могат да представляват нашата идентичност и точно това е година, в която трябва да се съсредоточим върху нашата идентичност, за да се движим и летим с дракона.

– Високосна е 2024 година – получава се числото 8, какво вещае това?

– 8 всъщност е интересно число в Кабала, то представлява сферата Великолепие в Дървото на живота и се свързва с бизнеса, комуникацията, работата в мрежа. Това е числото на безкрайността и магията, така че тази година имаме безкрайна магия, което е наистина добро. В много различни традиции 8 е благословия. Например Ханука, еврейският празник на светлината, има 8 свещи, което е ритуал за внасяне на светлина в безкрайността. 8 в будизма също се свързва с пътищата на мъдростта. Така че осем е добро число, ако сме способни да свържем много повече неща с ума си. Затова 2024-та е много добра година и за изучаване на езици и придобиване на нови умения.

– През 2024 г. ще има три лунни и две слънчеви затъмнения – това добре ли е?

– Затъмненията тази година попадат в Овен и Везни, последния път подобни имахме през 2005 и 2006 година, както и през 1986/1987. Можете да се върнете към онези времена и да видите какви уроци могат да ни донесат и през 2024 г. Затъмненията са в края на март, началото на април, както и в края на септември и началото на октомври – това са времена, в които събитията се усилват и става много по-мощни. Затова препоръчвам в началото на март и в началото на септември да помислите за проекти, които искате затъмненията да прокарат напред. Това е като при сърфистите, които трябва да гребат силно с ръце, преди да дойде вълната, за да могат да я хванат. Ние също можем да използваме силите на затъмненията, за да осъществим нещо в живота си. Това обаче също е време на турбуленции и време на малко хаос, така че е нож с две остриета. Тъй като затъмненията са в Овен и Везни, те се ръководят от двойствеността на „аз” срещу „ти”, аз срещу моя партньор. Колко се фокусирам върху себе си? Колко се фокусирам върху партньора си? Тъй като Северният възел (главата на Дракона) е в Овен, много по-добре е да се съсредоточите върху нуждите си, за да може връзката да работи добре. Не става дума да станеш егоцентричен, а да знаеш какво искаш, така че връзката да стане много автентична.

– И все пак какъв е вашият кратък съвет към българите?

– Моят съвет към българите е да се съсредоточат върху самооценката си, защото Сатурн, който е великият учител, сега е в Дома на парите, талантите и самочувствието на България. Колкото повече българите се възползват от талантите си, за да достигнат до самооценката си, толкова повече пари и изобилие могат да ги ръководят. Това се случва на всеки 30 години, така че сега е добър момент да коригирате всичко, което е свързано с вашите финанси, вашата самооценка и самочувствие и колкото по-силно вярвате в талантите си, толкова повече България може да блесне в света.

Обичам България и наистина ви споменавам в моите медитации и молитви. Виждам само добро за хората, които живеят между Балкана и Черно море. Надявам се да имаме още дълги години приятелство и любов.

