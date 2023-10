Тейлър Суифт прибира 4,1 милиарда долара от турнето

Турнето „Eras Tour“ на Тейлър Суифт ще донесе $4,1 млрд., което е най-голямата печалба на изпълнител в историята. Питър Кохан, доцент по мениджмънт в колежа Бабсън, е изчислил, че приходите на певицата от това турне се равняват на икономическото производство на 42 държави, взети заедно.

Тя е допринесла за икономиката на страната с това, че феновете са купували пътувания, билети и стоки, за да присъстват на турнето Eras Tour това лято. Изчислено е, че турнето на Тейлър е дало тласък на американската икономика с $5,7 млрд.

Филмът за турнето й също постигна невиждан успех, превърна се в най-касова лента. Премиерата на The Eras Tour се състоя на 12 октомври и в първия си уикенд по кината реализира приходи от 123.5 млн. долара. Предишният рекорд се държеше от Джъстин Бийбър, чийто концертен филм Justin Bieber: Never Say Never реализира общо приходи от 99 млн. долара в световен мащаб.

Филмът на Тейлър Суифт документира турнето на певицата, което започна през март тази година и е планирано да продължи до ноември 2024 г. Кадрите в него са заснети от трите концерта на певицата в Лос Анджелис. Премиерата трябваше да бъде на 13 октомври, но поради големия интерес филмът беше пуснат по кината ден по-рано.

Премиерата на филма на Тейлър Суифт даде тласък на кината в Северна Америка, които са изправени пред много слаб сезон заради стачката на холивудските сценаристи, която забави излизането на дългоочаквани заглавия като втората част на „Дюн“.