Режат за два месеца топлата вода в части на София

Заради планов ремонт по топлопреносната мрежа временно ще бъде преустановено топлоподаването в няколко столични квартала, съобщават от „Топлофикация София“. Ето къде и кога:

От 16.05.2022 г. до 23.05.2022 г. топла вода няма има в части от ж.к. „Изток“ със следните адреси:

– бул. „Д-р Г. М. Димитров, № 42, № 52, № 52А, №54;

– ул. „Лъчезар Станчев“, № 3, № 5А, № 5Б, №7, № 9, № 13, № 14, № 16, № 18;

– бул. „Драган Цанков“, № 33, № 35, № 37;

– ул. „165“, №3;. „172“, №1;

За периода 16.05.2022 г. – 20.05.2022 г. топлоподаването ще бъде прекъснато и към следните адреси в ж.к. „Люлин“:

– ж.к. „Люлин“ – 8-и микрорайон

– ж.к. „Люлин“ – 9-и микрорайон

– ж.к. „Люлин“ – 10-и микрорайон

Без топлоподаване за периода 18.05.2022 г. – 14.07.2022 г. ще бъдат и части от ж.к. „Младост“ 3, със следните адреси:

– бл. № 347, № 348, № 349, № 350, № 388;

– супермаркет „Дар“;

От 18.05.2022 г. до 11.07.2022 г. без топла вода и части от ж.к. „Света Троица“:

– бл. № 300, № 301, № 302, № 303, № 303Б, № 303В, № 306, № 307.