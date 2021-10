Съпругът на убитата операторка призова за дарения за стипендията на нейно име

Фaтaлният инцидeнт нa cнимaчнaтa плoщaдкa нa нaй-нoвия филм нa Aлeк Бoлдуин – Rust, при кoйтo актьорът неволно простреля oпeрaтoркaта Халина Хъчинс смъртоносно, a рeжиcьoрът нa филмa бe рaнeн, e една от най-обсъжданите теми в пocлeднитe дни.

Пиcтoлeтът, c кoйтo cтрeля холивудската звезда, e трябвaлo дa бъдe рeквизитeн и зaрeдeн c хaлocни пaтрoни, като минути прeди трaгедията пoмoщник-рeжиcьoрът гo e увeрил, чe oръжиeтo нe e зaрeдeнo c бoйни пaтрoни. Въпрeки чe Хъчинс и рeжиcьoрът нa лeнтaтa ca били зaд зaщитнo cтъклo и въпреки уверенията за безопасност, операторката е простреляна смъртосностно в гърдите, а режисьора Джоел Соуза в рамото. Веднага след това 42-годишната Хътчинс е транспортирана със самолет до болница в Албакърки, където е починала. 48-годишният Соуза пък е откаран с линейка в болница в Санта Фе и е изписан в петък. Остава обаче въпросът кой е виновен за случая? Как пистолет, който съдържа фатален снаряд, въобще е попаднал в ръцете на актьор, който вярва, че е обезопасен?

Властите в окръг Санта Фе, Ню Йорк, все още разследват какво се е случило на снимачната площадка. През цялото време Болдуин е сътрудничил на разследването, като срещу него не са повдигнати наказателни обвинения, нито срещу когото и да било.

Става ясно обаче, че в деня на инцидента със стрелба снимачният екип на американския филм е изразил недоволство от условията на труд на мястото на снимките. Вече бе съобщено и за поне два предишни инцидента с оръжия, седмица преди смъртта на Галина Хътчинс. Членовете на профсъюза са напуснали продукцията часове по-рано поради опасения за безопасността. Те се оплаквали от извънредна работа, лоши условия и други инцидент с оръжия дни по-рано. Сред хората, които настоявали за подобряване на условията на труд, била и загиналата Халина Хътчинс.

Макар все още да не е посочен виновникът за инцидента,

засега като отговорни са посочени 2 лица

– 24-годишната Хана Гутиерес-Рийд, отговаряща за огнестрелните оръжия, и Дейв Холс, който е асистент-режисьорът на лентата.

Гутиерес-Рийд, изглежда носи поне част от отговорността за случилото си, като нейни колеги я описва като „зелена и неопитна“. В интервю за подкаст преди месеци, по повод работата й като оръжийник на филма The Old Way с Никълъс Кейдж, Хана Гутиерес-Рийд казва, че когато получила предложението преди началото на снимките „не е била сигурна, че е готова за работа.

Други специалисти добавят, че вина също има и Холс, който

не е проверил лично пистолета,

преди да уведоми Алек Болдуин, че е безопасен за използване.

В заповедта за обиск, публикувана в петък, се казва, че Гутиерес-Рийд е оставила три оръжия на количка извън снимачната площадка, а първият асистент режисьор Дейв Холс е грабнал едно от тях и го занесъл на Алек Болдуин, без да знае, че е заредено с бойни патрони.

„Студено оръжие!’ е извикал Холс, предавайки пистолета на Болдуин с фразата, с която сигнализира на актьорите и екипажа, че пистолетът е безопасен за използване от актьорите, се казва в заповедта.

Самият Болдуин заяви, че е с

„разбито сърце“

в Туитър, като съобщи, че сътрудничи на полицият в разследването на инцидента.

„Нямам думи да изразя шока и тъгата си от трагичния инцидент, отнел живота на Халина Хътчинс – съпруга, майка и дълбоко уважавана колежка. В контакт съм със съпруга ѝ и му предложих на него и на семейството своята подкрепа. Сърцето ми е разбито от причиненото на него, на техния син и на всички, които познаваха и обичаха Халина“, заяви той за родената в Украйна операторка.

От своя страна, Мат Хътчинс, съпруг на убитата на снимачната площада, благодари в Туитър за подкрепата за семейството му след трагичния инцидент и призова за дарения за стипендията, учредена на името на покойната му съпруга от Американският филмов институт. Целта на фонда е подкрепа за младите жени, посветили се на операторското майсторство.

Близо двеста души от снимачния екип и приятели на Хътчинс се събраха на бдение в нейна памет в Албъкърки в събота.