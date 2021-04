180 години светско образование в Стара Загора чества 6. ОУ „Свети Никола“

Преди 180 години и към четирите черкви в тогавашна Ески Заара, днешна Стара Загора, е имало килийни училища. Първенците Хаджи Господин Славов, Александър Екзарх и др. осъзнават, че в града трябва да се въведе светско образование, тъй като децата, завършили килийното училище, продължават да се учат в „греческото“ и да се гърчеят. Те решават да издирят и поканят за учител човек, който владее взаимоспомагателната Ланкастърска метода. Такава личност е просветителят Атанас Иванов, по това време учител в Габровското взаимно училище. На 1 март 1841 г. към килийното училище на храм „Св. Николай Чудотворец“ даскал Атанас влиза за първи път в час. Неговите ученици започват да изучават аритметика, природни науки, история, нравоучение, вероучение, хигиена и т.н.

Интересът към този вид обучение е много голям. Към училището прииждат ученици от целия регион. Построяването на ново, голямо училище е неизбежно. Храмът „Св. Николай“ дава за целта първите 90 златни гроша. Средства даряват първенци от махалата. Други помагат с материали и труд.

През 1850 г. триетажната сграда е построена. На първия етаж е разположено началното школо, на втория – класното мъжко, а на третия – девическото училище. Тук са били учители Петко Рачов Славейков и Атанас Илиев. Три години ученици са били Васил Иванов Кунчев – Левски, революционерът Кольо Ганчев, братята Михаил и Георги Жекови. През 1863 г. първокласниците изучавали Новия завет и свещена история, землеописание, краснописание, кратка числителница и други науки.

От 1896 г. до днес всичко, случило се в Шесто основно училище, се знае с абсолютна точност. Научаваме подробностите от Летописната книга, старателно водена всяка година до 1946-а, на последната страница подписана от кмета и подпечатана с червен восък и печата на Стара Загора.

Книгата показва, че в началото на всяка учебна година са изписани имената на учителите. Записването на учениците за новата учебна година е ставало от 10 до 14 септември. На 15 септември се извършва водосвет, а от 16 септември започват редовни учебни занятия. Основната заплата на главния учител е 2040 лв., а на останалите – по 2000 лв. На всеки 6 години получават повишение по 200 лв. Към основната заплата на всеки учител се прибавят и по 100 лв. годишно. Всяка учебна година е завършвала с изпити на всички ученици и урок пред цялата общественост.

Любопитна е специалната Книга на ревизиите. Тя се води от 1901 г. Първият направил проверка е околийският училищен инспектор.

Днес първото светско старозагорско школо е голямо, модерно, иновативно, желано и знаково за града и региона. В него 964 ученици се обучават от 81 учители. Високите учебни резултати са индикатор за качествено образование. През учебната 2019/2020 г. седмокласниците показват висок резултат от НВО по математика – 55,63 точки, което нарежда 6. ОУ „Свети Никола“ на първо място в областта сред основните училища и на трето след ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора, и ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък. И по БЕЛ училището е сред първите в областта, като 89 от децата са с резултат над 90 точки. Призови места печелят учениците в общински, регионални и национални инициативи, олимпиади и състезания.

Ученикът от VII клас Димитър Делев е на първо място на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през 2020 г. Отлично се представят на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ 2020 г. Стефани Терзиева и отново Димитър Делев. В училището учи и една от най-талантливите шахматистки на България Фабияна Костадинова – европейска шампионка за деца до 9-годишна възраст, шампион на България в най-бързата шах дисциплина, отличен математик и носител на награда на кмета „Млада Загора“.

Училището изпълнява два проекта по програма „Еразъм+“. През 2019 г. почели иновативен проект, финансиран от Европейската комисия, в партньорство със седем основни училища от Белгия, Лондон, Уелс, Словения, Испания, Гърция и България, подкрепени от специалисти от Thomas More University of Applied Sciences в Белгия и от Департамента за образование и деца на Уелс. Разработени са съвместни уроци и публикации в подкрепа на преподавателите в прехода към иновативни педагогически практики.

Приложението на метода Flipped Classroom – „Обърната класна стая“, съвместно с колеги от 8 европейски държави насърчава създаването на образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения, както и използването на нови стратегии в груповата работа с деца. Участието в обучителните курсове Using E-Leаrning Platforms (използване на платформите Moodle, Weebly за електронно обучение), Going Digital in Innovative Classroom и Innovative Approaches to Teaching развива идеята за иновативна класна стая.

От 2019 г. „Свети Никола“ работи върху проект по ИКТ програмата на МОН и по няколко национални програми.

„По примера на някогашното Светиниколско училище, което е било стожер на духовността, наша главна цел е духовното възпитание на учениците ни – разказва директорът Дарина Гайдарова. – Всеки ученик има възможност да избере желаната сфера за извънкласна дейност. При поставяне на задачата да се проучат родовите корени на децата, се оказа, че тук учат наследници на Капитан Петко войвода, на Пейо Яворов, двете прапраправнучки на даскал Атанас Иванов, потомци на поета Кирил Христов и т.н.

Специално внимание отделяме на изучаване на историята на Стара Загора и региона. Много от часовете по история се провеждат в Регионалния исторически музей, в метоха, пред паметниците. Задължително отбелязваме годишнините на великите българи. Децата сами подготвят програми. Тази година поради пандемията четвъртокласниците написаха свои произведения, посветени на гибелта на Левски. Творбите ще издадем в книга. Предстои да направим постоянен кът, посветен на Апостола. Във връзка с националния ни празник, всяка паралелка имаше задача да пресъздаде със слово, рисунка или пиеса боевете при Стара Загора. Събраните безкрайно интересни материали също ще издадем.

По повод юбилея учениците писаха есета, стихотворения и разкази. Те ще бъдат отпечатани в сборник с работно заглавие „Моето училище в миналото, настоящето и бъдещето“. Със същото мото е и юбилейното издание на в. „Чудотворец“, както и брошурата, посветена на годишнината. Рисунките по същата тема са много впечатляващи. Те също ще бъдат издадени в книга“, изброява директорката.

180 дръвчета ще посадят 180 деца и родители, за да продължат мисията на светиниколци. Предстои провеждането на състезанието „Българският език е лесен и интересен“. Във викторина на тема „180 години Светиниколско училище в Стара Загора“ ще премерят сили и знания малките светиниколци.

Тържествена, цветна и силно зареждаща ще бъде кулминацията на годишнината. В деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май, на мястото, заредено с история – античния форум „Августа Траяна“, в грандиозен спектакъл, ще бъде претворена история, която ще събере минало, настояще и бъдеще. Тържествените чествания ще приключат с празничен флашмоб на завършващите четвъртокласници.