Виктория ще пее „Growing Up Is Getting Old“ на „Евровизия 2021“

Българската песен за „Евровизия 2021“ е Growing Up Is Getting Old, съобщиха от екипа на Виктория, която ще представи страната на конкурса в Ротердам, Нидерландия.

Песента бе определена снощи на концерт, излъчван на живо по БНТ.

В анкетата, проведена сред почитателите, бяха и песните Dive Into Unknown, Phantom Pain, The Funeral Song, Ugly Cry и Imaginary Friend, която бе песента, събрала най-голям вот от меломани и специалисти след Growing Up Is Getting Old.

В концерта взеха участие колеги на Виктория от българската музикална сцена като Графа, Михаела Филева, Люси Дяковска, Азис, Алекс Раева, Дара, Венци Венц и др.

Със специално записани послания българската певица поздравиха представителите на Испания, Литва, Нидерландия, Сърбия и Исландия.

„Евровизия 2021“ ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май, припомнят от българския екип за конкурса.

Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.