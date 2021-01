Ким Кардашиян и Кание Уест се развеждат

След 6 години брак двамата имат четири деца, две от които бяха износени от сурогатна майка

Най-влиятелната двойка в американската поп култура – риалити звездата Ким Кардашиян и музикантът Кание Уест, се разделят окончателно, твърдят източници на „E!News“ и „Page Six“. През последната година не веднъж се съобщава за пропукване в техните отношения, но този път изглежда, че нещата са сериозни.

Според някои източници двамата вече са подали документи за развод, тъй като Ким не можела да се бори повече за брака си, а Кание се е уморил от семейство Кардашиян-Дженър и не иска да има нищо общо с него. Риалити звездата вече е спряла да носи халката си, а рапърът е прекарал всички празници в дома си в Уайоминг, а не със семейство Кардашиян.

Ким е наела бракоразводния адвокат Лора Весер, която работи за много знаменитости. С нея провеждат разговори относно различни споразумения.

„Този развод се случва, защото Ким порасна много. Тя се отнася сериозно към това да вземе изпита си и да стане адковат, отнася се сериозно към кампанията за реформата в затворите. Междувременно Кание говори за това как ще се кандидатира за президент и други луди неща и на Ким просто ѝ омръзна“, посочва източник на „Page Six“.

Припомняме, че изпълнителят неуспешно се кандидатира за президент, което обаче доведе до съмнения в психическото му здраве. На първия си (и последен) предизборен митинг в Южна Каролина той разказа, че си говори с Бог и че се е разплакал, когато е осъзнал, че баща му е искал майка му да направи аборт. В скандалната си реч Кание разкри и други лични неща, засягащи живота му с Ким. Тогава, според приближени, Ким го е заплашила с развод, ако продължи политическите си изяви. Пред хората обаче тя го защити и помоли за съчувствие към рапъра, който страда от биполярно разстройство

Основното в спора при развода на двойката може да бъде къщата им в Калабасас, за която са похарчили общо около 60 милиона долара. Кардашиян иска къщата да остане за нея и децата.

Ким Кардашиян и Кание Уест се ожениха през 2014 година.

Любовната им история се разви буквално пред очите на хората, тъй като тогава риалити шоуто Keep Up With The Kardashians беше в своя пик. След 6 години брак двамата имат четири деца, две от които бяха износени от сурогатна майка.