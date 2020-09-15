Нечувана гавра с Марешки заля мрежата

Сценаристът Иван Ланджев публикува в социалните мрежи стихотворение, посветено на лидера на ПП „ВОЛЯ“ и зам.-председател на 44-то Народно събрание Веселин Марешки.
Той направи пародия на стихотворението „Малък Пенчо“ на Петко Славейков.
„Веско бре, чети!
Веско не чете.
Веско, подпиши!
Веско: “Ми, добре…”, гласи част от стихотворението.
Певецът с артистичното име Angelica Summer също направи римейк на детската песен „Чело коте книжки“. Текстът на песента гласи:
„Чел е Веско чел е Веско
чел е Веско книжки
конституции и закони
напълно са излишни
първо правило това е“.