Нечувана гавра с Марешки заля мрежата

Сценаристът Иван Ланджев публикува в социалните мрежи стихотворение, посветено на лидера на ПП „ВОЛЯ“ и зам.-председател на 44-то Народно събрание Веселин Марешки.

Той направи пародия на стихотворението „Малък Пенчо“ на Петко Славейков.

„Веско бре, чети!

Веско не чете.

Веско, подпиши!

Веско: “Ми, добре…”, гласи част от стихотворението.

Певецът с артистичното име Angelica Summer също направи римейк на детската песен „Чело коте книжки“. Текстът на песента гласи:



„Чел е Веско чел е Веско

чел е Веско книжки

конституции и закони

напълно са излишни

първо правило това е“.