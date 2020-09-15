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Нечувана гавра с Марешки заля мрежата

Разни
от admin
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Сценаристът Иван Ланджев публикува в социалните мрежи стихотворение, посветено на лидера на ПП „ВОЛЯ“ и зам.-председател на 44-то Народно събрание Веселин Марешки.

Той направи пародия на стихотворението „Малък Пенчо“ на Петко Славейков.

„Веско бре, чети!
Веско не чете.
Веско, подпиши!
Веско: “Ми, добре…”, гласи част от стихотворението.

Певецът с артистичното име Angelica Summer също направи римейк на детската песен „Чело коте книжки“. Текстът на песента гласи: 

„Чел е Веско чел е Веско
чел е Веско книжки
конституции и закони
напълно са излишни
първо правило това е“.

Прегледа: 175
admin 266 публикации 0 коментари

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