София куиър форум 2016: Гореща война

София куиър форум 2016 тази година се случва в 2017-а! И е само за една вечер!

СКФ 2016 ще се проведе идната събота, като домакин на събитието ще бъде Етер – софийското гранично пространство за съвременни визуални изкуства и всякакви художествени бели.

Организаторите съобщиха, че са събрали американски и руски автори, които разказват истории за сексуално и полово дисидентство. „Това става само седмица след като ТръмПутин идва на власт!“, заявяват още те.

Програмата се състои от пърформанс и видео/експериментално кино програма, в две части.

В първата част ще бъдат показани два руски видео филма, от Ксения Храбръйх и Шифра Каждан. Те ще се последват от четене-пърформанс на Войн де Войн и Станимир Панайотов, които експериментират с народна политическа поезия посветена на политици. След кратка пауза втората част от видеопрограмата ще се придвижи на запад и ще бъдат показани седем кратки филма от американската ъндърграунд траш икона Кери Бърт.

Селекцията на филмите на Бърт е направена и уредена с помощта на Биляна Димитрова от ФРИК фестивала в Скопие.

ПРОГРАМА (28.01.2017, начало в 20.00 ч.)

НЕ МЕ СПИРАЙТЕ! (2015) (27.52 min) от Ксения Храбръйх (Русия)

Докуметален разказ за положението на жените в северен Кавказ – интересен регион, към който са отправени много от нашите български националистически сантименти. Съвременната ситуация е разгледана с поглед към миналото и позицията на жената в до-мюсулманската и в мюсулманската култура. Авторката на филма, както и жените в него, поставят въпроса доколко съвременната дискриминативна патриархална култура не е резултат от глобализиране на патриархалните методи за подчиняване на жената. Филмът включва разговори с жени от Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан и представлява опит за разглеждане на проблема на половото насилие не само като борба за надмощие, а като резултат от систематични, многопластови и взаимно свързани техники за подчинение, в които участват семейства, религиозни и национални общества и процесите на глобализация в целия свят.

Филмът е реализиран с поддръжката на фондация „Хайнрих Бьол“.

НЕСИГУРЕН СЪЮЗ (2013) (17.19 min) от Шифра Каждан (Русия)

Това двуканално видео е нов прочит на класическия текст на Пушкин “Борис Годунов”. Художничката избира момента на срещата на историческите личности Лъже Димитрий I и княгинята Марина Мнишек, преди техният брак през 17 век, който впоследствие става причина тя да стане първата коронована царица на Русия. Традиционно тази сцена се интерпретира като демонстрация на кариеризма на Марина, готова на всичко, за да се възкачи на престола. Каждан чете същия текст като сцена на изнасилване. За художничката е важно да покаже насилието от позиция на жената, не само исторически, но и в наши дни. Жертвата най-често е обвинявана за насилието извършвано над нея. В днешно време това се изразява в премълчаване на насилието, а исторически в пренаписване на историята от гледна точка на насилника-победител.За Каждан не е важно да възстанови историческа истина, а по-скоро да представи различен от общоприетия наратив: възможният женски наратив. Сцената е разиграна от двама мъже, извършващи условни действия пред камерата, което прибавя елемент на съ-преживяване – опит физически да влезеш в кожата на някой друг, на човек с различна полова и сексуална идентичност.

ТОП ТАЙНА (12.56 мин) Четене-пърформанс на Войн де Войн и Станимир Панайотов (България), съпроводен от видеото „Множественото време на клиниката“ на Шифра Каждан (Русия)

Какви са тайните учения на водещите мъже на света?

Колко „топ“ могат да станат?

Как другите хора и народа ги възвеличават?

Елате да разкрием тайните в перверзна перспектива! Ще чуете народни поеми посветени на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Бойко Борисов, прочетени и интерпретирани от хайвера на българската гей мафия.

Съпровождащото пърфорамнса 12-минутно видео на Шифра Каждан „Множественото време на клиниката“ е предназначено да служи като фон за събития и идеи на други хора.

Поемите ще бъдат четени на оригиналните им езици: български, руски и английски.

ФИЛМИ, КОИТО НАРАНЯВАТ ЧУВСТВАТА (2000) от Кери Бърт (САЩ)

Град на чувствата (19.30 min)

Хей, господине! В женската тоалетна сте! (4.19 min)

Смъртта на секса (4.15 min)

Психотичната одисея на Ричард Чейз (6.14 min)

Улеснен контрол на съзнанието, или как да станеш лидер на култ (12.44 min)

Филм за дисоциативното разстройство (18.09 min)

Божието слънце (4.27 min)

Психотичната одисея на Ричард Чейз (The Psychotic Odyssey of Richard Chase) и Смъртта на секса (The Death of Sex) са включени във второто издание на книгата на Джак Сърджънт СМъртен-трип: Кино на трансгресията (Kino na trans Deathtripping: The Cinema of Transgression). Психотичната одисея (Psychotic Odyssey) е разпространяван от култовата продуцентска компания Troma Entertainment в тяхното ДВД „Най-доброто от Тромаденс №1“ „Best of Tromadance Vol. 1“. Филмът е включен и във видеоизложбата „Терор експерименти от Другото кино“ (Other Cinema’s Experiments in Terror). Улеснен контрол над съзнанието или как да станеш лидер на култ (Mind Control Made Easy or How to Become a Cult Leader) бива показан през 2005 г. на Ад на колела: Астория Кино Фестивал (Hell on Reels: Astoria Moving Image Festival) и получава одобрението на публиката. Като обучителен филм, очертаващ използваните техники от деструктивни култове, Mind Control е показван и на сайта Supersphere.com където получава наградата на публиката. Фрагменти от Mind Control са използвани от алтер егото на Flying Lotus Captain Murphy в албума Duality, издаден през 2012 г.

БИОГРАФИИ

Ксения Храбръйх (Русия)

Храбръйх завършва интерактивна медийна режисура в Държавния институт по филм и телевизия на Санкт Петербург. Тя двукратно получава стипендията на президента на Руската федерациа за млади изследователи и следдипломни студенти в обласста на напредналите научни изследвания в приоритетните области на модернизацията на руската икономика, през 2011 и 2012 г., и е обявена за най-добра дипломантка на Факултета за креативни екранни изкуства през 2012 г. Тя съструдничи с Международния институт по фотография и кино и училището за фотография Профотик, където и преподава..

Шифра Каждан (Русия)

Шифра Каждан е художничка, станала известна през 90те със своите пърформативна работа с хартиени дрехи. По-късно започва да снима видео за своите инсталации, а през 2008ма прави първия си пълнометражен филм. Показва произведенията си в изложби като Modernikon (Торино, Италия), Auditorium Moscow (проект на Варшавския музей за съвременно изкуство в Москва). Самостоятелни изложби прави в Московския музей за съвременно изкустсво, Център за съвременно изкуство FUTURA (Прага), галерия GMG и АртСтрелка(Москва). Каждан съчетава в своите произведения дълбок философски подход и интерес към класическите произведения. Стараейки се да разгръща съвременни проблеми в исторически предпоставки, Каждан чете стари текстове по нов начин.

Кери Бърт (САЩ)

Бърт е американски ъндърграунд кинодеец, базиран в Ню Йорк Сити. Той прави основно късометражни филми, които използват хумора за да изследват теми табу. Единственият му пълнометражен филм е A Forked World. Въпреки че е правил филми от края на 70-те в Ню Йорк Сити основно за гранични теми, работата му не е официално асоциирана с движението „Кино на трансгресията“, но се счита че допринася като промотира наследството на това движение. Бърт е също така и музикант, свирил в различни банди като Carey’s Problem и Gigi’s Disco Rock, и сътрудничил музикално с художникът и кинодееца Джулиан Шнабел.